В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда

В Жогорку Кенеш внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский кодексы Кыргызской Республики. Документ предлагает ввести механизм конфискации имущества по решению суда еще до вынесения обвинительного приговора.

Согласно проекту, в Уголовный кодекс предлагается внести норму, согласно которой конфискация может применяться не только на основании приговора, но и по решению суда как мера уголовно-правового воздействия в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом.

Законопроектом вводится новый раздел в УПК, регламентирующий производство по конфискации имущества до приговора суда. Речь идет о ситуациях, когда обвиняемый объявлен в розыск либо уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям. В таких случаях следователь сможет инициировать отдельное производство по конфискации имущества, полученного незаконным путем, в том числе находящегося за пределами страны.

Документ подробно описывает порядок предварительного производства, роль следователя и прокурора, а также процедуру судебного рассмотрения ходатайства о конфискации. Судья будет рассматривать такие ходатайства единолично, а участие прокурора станет обязательным. При этом предусмотрена возможность обжалования судебных решений.

Кроме того, предлагается внести изменения в Гражданский кодекс, закрепив норму о безвозмездном изъятии имущества у собственника по решению суда в рамках уголовного судопроизводства.

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.