11:57
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Власть

В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда

В Жогорку Кенеш внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский кодексы Кыргызской Республики. Документ предлагает ввести механизм конфискации имущества по решению суда еще до вынесения обвинительного приговора.

Согласно проекту, в Уголовный кодекс предлагается внести норму, согласно которой конфискация может применяться не только на основании приговора, но и по решению суда как мера уголовно-правового воздействия в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом.

Законопроектом вводится новый раздел в УПК, регламентирующий производство по конфискации имущества до приговора суда. Речь идет о ситуациях, когда обвиняемый объявлен в розыск либо уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям. В таких случаях следователь сможет инициировать отдельное производство по конфискации имущества, полученного незаконным путем, в том числе находящегося за пределами страны.

Документ подробно описывает порядок предварительного производства, роль следователя и прокурора, а также процедуру судебного рассмотрения ходатайства о конфискации. Судья будет рассматривать такие ходатайства единолично, а участие прокурора станет обязательным. При этом предусмотрена возможность обжалования судебных решений.

Кроме того, предлагается внести изменения в Гражданский кодекс, закрепив норму о безвозмездном изъятии имущества у собственника по решению суда в рамках уголовного судопроизводства.

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358114/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор
Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана
Спикер: Главным политическим событием 2025 года стал роспуск VII созыва ЖК
Штрафы за срыв агитации хотят увеличить до 10 тысяч и 20 тысяч сомов
Повторные выборы по округу № 13 назначены на 1 марта
Доступ к кредитам в КР хотят расширить через новые поправки
Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активисту Бекназару Айталиеву вынесли приговор
Больше мест в комитетах и пауза для цифровых процедур: регламент ЖК опять меняют
В аппарате ЖК кадровые перестановки: назначены новый руководитель и его замы
Депутаты избрали заместителей председателей комитетов Жогорку Кенеша
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане примерно на&nbsp;10&nbsp;процентов могут подорожать госуслуги В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Катализаторы под контроль: водителей и&nbsp;СТО ждут штрафы за&nbsp;&laquo;грязные&raquo; авто Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто
Бизнес
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
Трехлетний льготный период в&nbsp;Royal Central Park Трехлетний льготный период в Royal Central Park
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
16 января, пятница
11:56
«Зеленый» курс страны: на обсуждение вынесли проект закона о климате «Зеленый» курс страны: на обсуждение вынесли проект зак...
11:50
Проблемы в швейной отрасли: в Кыргызстане необходимо построить лабораторию
11:48
Женская сборная Кыргызстана по вольной борьбе примет участие в турнире в России
11:41
Ожидается дефицит: министерство призвало фермеров экономить поливную воду
11:37
Пьяная ссора в Таш-Добо привела к смерти: один подозреваемый уже задержан