Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор

Бывшему председателю Налоговой службы Алтынбеку Абдувапову и его заместителю Исламбеку Кыдыргычову вынесли приговор. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.

По его данным, Алтынбек Абдувапов и Исламбек Кыдыргычов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Путем частичного сложения наказаний суд наложил на бывшего главу ГНС штраф в 400 тысяч сомов в доход государства. Его заместитель получил штраф в 300 тысяч так же в доход государства. Оба лишены права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

Еще один фигурант дела Т.А. также признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. Ему суд определил штраф в размере 330 тысяч сомов в доход государства с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, Алтынбек Абдувапов и Исламбек Кыдыргычов лишены специальных званий, классных чинов и государственных наград. Мера пресечения в отношении обоих в виде заключения под стражей изменена на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

В отношении Т.А. аналогичная мера пресечения оставлена без изменения.

Фото из интернета

Напомним, 5 декабря 2024 года, выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с электронными товарно-транспортными накладными, что нанесло ущерб бюджету страны в 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.

После этого Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов заключены под стражу и отстранены от должностей.

9 июля 2025-го председатель ГКНБ заявил, что у экс-главы Налоговой службы выявили имущество на $55 миллионов.