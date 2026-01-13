22:24
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Происшествия

Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор

Бывшему председателю Налоговой службы Алтынбеку Абдувапову и его заместителю Исламбеку Кыдыргычову вынесли приговор. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.

По его данным, Алтынбек Абдувапов и Исламбек Кыдыргычов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Путем частичного сложения наказаний суд наложил на бывшего главу ГНС штраф в 400 тысяч сомов в доход государства. Его заместитель получил штраф в 300 тысяч так же в доход государства. Оба лишены права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

Еще один фигурант дела Т.А. также признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. Ему суд определил штраф в размере 330 тысяч сомов в доход государства с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, Алтынбек Абдувапов и Исламбек Кыдыргычов лишены специальных званий, классных чинов и государственных наград. Мера пресечения в отношении обоих в виде заключения под стражей изменена на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

В отношении Т.А. аналогичная мера пресечения оставлена без изменения.

из интернета
Фото из интернета

Напомним, 5 декабря 2024 года, выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с электронными товарно-транспортными накладными, что нанесло ущерб бюджету страны в 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.

После этого Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов заключены под стражу и отстранены от должностей.

9 июля 2025-го председатель ГКНБ заявил, что у экс-главы Налоговой службы выявили имущество на $55 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357710/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активисту Бекназару Айталиеву вынесли приговор
Пожар в турецком отеле. Обвиняемые получили пожизненные сроки
Суд вынес приговор бывшему главе казыята города Ош Мирлану Токтомушеву
Николя Саркози заявил о намерении обжаловать приговор суда
Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок
В РФ кыргызстанцу, напавшему в Екатеринбурге на студента, суд смягчил приговор
Канышай Мамыркулову приговорили к шести годам с пробацией на четыре года
Уголовные дела Сапара Исакова — Верховный суд отправил их на пересмотр
Оглашение приговора по делу о беспорядках в Кой-Таше перенесли
Бывший президент Украины Виктор Янукович заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
Популярные новости
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на&nbsp;юге Кыргызстана В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на юге Кыргызстана
Супруга экс-депутата ЖК&nbsp;пожаловалась главе ГКНБ на&nbsp;избиения со&nbsp;стороны мужа Супруга экс-депутата ЖК пожаловалась главе ГКНБ на избиения со стороны мужа
Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева
Семилетний ребенок погиб в&nbsp;ДТП недалеко от&nbsp;горнолыжной базы &laquo;Чункурчак&raquo; Семилетний ребенок погиб в ДТП недалеко от горнолыжной базы «Чункурчак»
Бизнес
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
13 января, вторник
22:04
Бишкекчан приглашают на мастер-класс по пошиву и вышивке пояса белдемчи Бишкекчан приглашают на мастер-класс по пошиву и вышивк...
21:52
Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор
21:45
Смертную казнь запросили для бывшего президента Южной Кореи
21:23
По поручению Камчыбека Ташиева в Токтогуле строят школу на 750 мест
21:10
Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости