Пожар в турецком отеле. Обвиняемые получили пожизненные сроки

Суд в Турции в пятницу приговорил 11 человек к пожизненному заключению по делу о пожаре, который в январе этого года унес жизни 78 человек на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, пишет BBC News со ссылкой на Reuters.

Пожар начался в ресторане в 12-этажном шале, где проживали 238 постояльцев. Люди в панике были вынуждены выпрыгивать из окон посреди ночи.

Среди погибших было 34 ребенка — пожар произошел во время школьных каникул, когда многие семьи из Стамбула и Анкары отправляются кататься на лыжах в горы. Еще 137 человек получили травмы.

Один из осужденных — владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль, сообщает государственная телекомпания TRT Haber.

По данным TRT, по делу проходят 32 обвиняемых, 20 из которых находятся в предварительном заключении.

Помимо Халита Эргюля, среди обвиняемых — члены совета директоров, менеджеры и сотрудники отеля, а также заместитель мэра и сотрудники пожарной охраны.

Независимые эксперты заявили, что в отеле на горнолыжном курорте Карталкая не были приняты элементарные меры пожарной безопасности, отмечает Reuters.