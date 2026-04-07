Власть

В 2025 году Генпрокуратурой выявлено более 24 тысяч нарушений законодательства

В 2025 году Генпрокуратурой выявлено более 24 тысяч нарушений законодательства, допущенных государственными органами и органами местного самоуправления. Об этом заявил на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

По его словам, в целях устранения и предупреждения указанных нарушений внесено более 12 тысяч актов прокурорского реагирования, в том числе возбуждено 570 уголовных дел и подано 771 исковое заявление в суд.

По результатам рассмотрения данных актов в пользу государства возвращено в общей сложности более 34 миллиардов 827 миллионов сомов, из них свыше 1 миллиарда 243 миллионов сомов — в денежной форме и более 33 миллиардов 584 миллионов сомов — в натуральной форме.

Кроме того, 6 тысяч 932 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, а 3 тысячи 227 должностных лиц — к ответственности в соответствии с Кодексом о правонарушениях, ими уплачено штрафов на сумму около 16 миллионов сомов в пользу государства, отметил генпрокурор.

Несмотря на то что нарушения законодательства выявлены во всех государственных и муниципальных органах, наибольшее их количество зафиксировано в территориальных подразделениях министерств и ведомств, затем — в органах местного самоуправления и правоохранительных органах.
