В Австрии завершился музыкальный конкурс «Евровидение». 27-летняя Дарина Йотова неожиданно взяла 1-е место. На 2-м месте — представитель Израиля Ноам Беттан.

Фото СМИ. Победительницей конкурса «Евровидение-2026» стала певица Дара из Болгарии

Считавшиеся фаворитами Линда Лампениус и Пете Паркконен из Финляндии оказались лишь на 6-м месте. LELÉKA от Украины — на 9-м, Сара Энгельс от Германии — на 23-м.

В топ-10 по итогам голосования национальных жюри и телезрителей также вошли представители Румынии, Австралии, Италии, Дании, Молдовы и Греции.

Певица Дара с номером Bangaranga набрала 516 баллов. Она лидировала как по баллам, полученным от национальных жюри, так и от зрителей.

На последнем месте оказалась Великобритания.