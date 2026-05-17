Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем матери

Президент Садыр Жапаров сегодня поздравил кыргызстанцев с Днем матери.

«Уважаемые матери! Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем матери! Издавна в кыргызском народе бытует мудрое изречение: «Мать — хранительница домашнего очага». В этих словах заключен глубокий смысл, берущий начало из уклада жизни кочевого народа, его мировоззрения и нравственных ценностей, которые на протяжении веков бережно сохранялись и передавались из поколения в поколение. И действительно, мать — это источник жизни, сердце семьи и начало воспитания!

Во все времена, будь то эпоха воинов или современный цивилизованный мир, на отца возлагалась ответственность за защиту и обеспечение семьи, а на мать — сохранение домашнего уюта, воспитание детей и продолжение рода. Каждый ребенок, приходя в этот мир, прежде всего слышит голос матери, чувствует ее любовь и через нее познает окружающий мир. Именно мать учит родному языку, нравственности, уважению к старшим, заботе о младших, доброте и человечности.

Кыргызские матери воспитывали своих детей в духе чести и достоинства, прививали им любовь к родной земле и Отечеству, а главное — передавали бесценное наследие предков, их традиции и нравственные устои.

Наши матери всегда хорошо понимали, что ребенок, получивший достойное воспитание, в будущем станет опорой народа и хранителем национальных ценностей. В многовековой истории нашего народа сохранилось множество преданий о выдающихся личностях — героях, мудрецах, ораторах и государственных деятелях, чьи лучшие качества были унаследованы от матерей.

Сегодня кыргызские матери не только воспитывают детей, но и успешно трудятся в сферах образования, здравоохранения, науки, культуры, предпринимательства и государственной службы, являясь надежной опорой нашего общества.

Поэтому в кыргызском обществе мать почитается не просто как женщина, подарившая жизнь ребенку, а как хранительница семейного очага, источник воспитания и великая созидательница будущего нации.

Давайте и впредь, продолжая благородные традиции наших предков, с глубоким уважением относиться ко всем женщинам, которым даровано великое счастье материнства.

Дорогие матери! Вы достойно несете огромную ответственность перед историей за воспитание поколения, которое любит Родину и преданно служит своему народу.

Именно вы, воспитывая детей, формируете будущее нации, передаете из поколения в поколение наши традиции, духовные ценности и национальное наследие.

Тепло ваших сердец и материнская любовь являются для каждого из нас неиссякаемым источником силы и вдохновения. Пусть в каждом доме звучит детский смех, а лица матерей всегда озаряет улыбка! С праздником вас, милые и заботливые матери!» — говорится в тексте поздравления.