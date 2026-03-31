18:06
USD 87.45
EUR 100.28
RUB 1.08
Экономика

Кыргызстан на грани энергодефицита: спрос растет быстрее возможностей

В Кыргызстане стремительно растет потребление электроэнергии, что усиливает риски дефицита. Об этом говорится в докладе Евразийского банка развития за март 2026 года.

По данным аналитиков, в странах Центральной Азии в 2014–2024 годах среднегодовой рост потребления составил 3,2 процента. К 2030 году спрос в регионе может увеличиться еще на 40 процентов — с 270 до 370 миллиардов киловатт-часов в год.

Кыргызстан находится в уязвимом положении из-за зависимости от гидроэнергетики. В условиях маловодья, особенно в зимний период, это приводит к снижению выработки и дефициту электроэнергии.

Внутреннее потребление также растет: за последние годы оно увеличилось с 15,5 до 19,3 миллиарда киловатт-часов и, по прогнозам, превысит 21 миллиард киловатт-часов к 2030 году.

Дополнительную нагрузку создают урбанизация, развитие промышленности, майнинг, дата-центры и рост числа электромобилей.

В ЕАБР отмечают, что энергетическая инфраструктура региона изношена, а мощностей не хватает. Для покрытия спроса к 2035 году потребуется ввод новых генерирующих объектов.

Эксперты предупреждают: без модернизации энергетики и диверсификации источников генерации риск перебоев будет расти.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/368285/
просмотров: 235
Версия для печати
Популярные новости
31 марта, вторник
17:59
В Бишкеке подростки пытались скрыться от патрульной милиции на авто без номеров В Бишкеке подростки пытались скрыться от патрульной мил...
17:44
В госсобственность передали 50 гектаров в Южной планировочной зоне Бишкека
17:43
Кыргызстан на грани энергодефицита: спрос растет быстрее возможностей
17:39
В Оше начнут строить четырехполосную дорогу
17:38
Столичный кенеш передал в госсобственность землю в центре Бишкека