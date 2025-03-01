В Токмаке отчим похитил четырехлетнюю падчерицу и угрожал ей расправой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

28 февраля в милицию обратилась 22-летняя А.М. Она указала, что 40-летний А.Р. в тот день примерно в 23.30 на автомашине Mercedes-Benz похитил ее дочь Ж.А., 2021 года рождения. По телефону похититель угрожал физической расправой дочери заявительницы и нанесением увечий себе, если та не будет подчиняться его требованиям.

Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело по статье 165 «Похищение человека» УК КР. Создан оперативный штаб под руководством ГОВД и городской прокуратуры, объявлен план «Перехват».

Позже милиционеры установили местонахождение четырехлетней девочки и подозреваемого. Они находились на окраине Токмака.

Сегодня, 1 марта, мужчину задержали и водворили в ИВС. В ходе следствия установлено, что с февраля по октябрь прошлого года А.Р. и А.М. проживали в гражданском браке, от первого брака у женщины есть дочь Ж.А.

В октябре 2024-го А.М. вылетела в Россию на заработки. 25 февраля этого года она вернулась и продолжила общаться с А.Р. 28 февраля примерно в 23.30 на автомашине они выехали из Токмака в сторону Бишкека, где по дороге между ними произошел конфликт на почве ревности. Мужчина остановил авто, высадил женщину, а с девочкой скрылся.

По факту назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы. Следствие продолжается.