Подделка документов. Задержаны сотрудники УВД Свердловского района Бишкека

По фактам служебной халатности и подделки официальных документов сотрудники службы общественной безопасности (СОБ) Свердловского РУВД Бишкека задержали работников управления. Об этом сообщает ГКНБ.

По его данным, в рамках возбужденного спецслужбами уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 378 (сокрытие другого преступления либо содействие его совершению) УК КР, по фактам служебной халатности и подделки официальных документов сотрудники СОБ Свердловского РУВД столицы задержали трех работников управления — младшего лейтенанта А. у. К., лейтенанта милиции К.А.Т. и капитана милиции К.М.К.

Задержанные водворены в следственный изолятор ГКНБ. По данному факту начато досудебное производство, проводятся необходимые следственные действия.