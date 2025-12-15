18:58
Происшествия

Трассу Бишкек — Ош открыли после камнепада: движение восстановлено

На автодороге международного значения Бишкек – Ош завершены работы по очистке проезжей части от камней, упавших со склона горы. Движение транспорта восстановлено в обоих направлениях, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР, камнепад произошел 15 декабря 2025 года около 8.00 на участке с 427-го по 451-й километр. В результате осадков камни упали на дорогу и повредили переднюю часть одного автомобиля.

Минтранса
Фото Минтранса

На место происшествия оперативно направлены сотрудники и спецтехника ДЭП № 38 государственного предприятия «Кыргызавтожол-Юг». Проезжая часть полностью расчищена.

Отмечается, что поврежденный автомобиль был застрахован, причиненный ущерб будет возмещен страховой компанией.
