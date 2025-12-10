Минстрой отреагировал на жалобу жителей и остановил стройку в 10-м микрорайоне

Государственный архитектурно-строительный контроль отчитался о мерах, принятых после обращения жителей 10 микрорайона Бишкека, пожаловавшихся на опасные условия работы на стройплощадке по адресу № 20а. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры.

Как отметили в ведомстве, видеосообщение о нарушениях охраны труда и техники безопасности поступило 9 декабря. Инспекторы незамедлительно провели проверку и подтвердили факты несоблюдения требований при возведении четырехэтажного торгового центра.

Дополнительно вопрос о приостановлении лицензии компании рассмотрят на заседании специальной комиссии.

Подрядчик «Глав Тех Инвест» оштрафован на 200 тысяч сомов, прораб — на 5 тысяч 500 сомов, вынесено письменное предупреждение. Строительные работы временно прекращены до полного устранения нарушений.

Министерство строительства напомнило всем застройщикам: несоблюдение требований закона «О градостроительстве и архитектуре» и правил техники безопасности неизбежно повлечет санкции.