Происшествия
Сюжет: Выборы-2025

Подкуп. Арестованы родственники кандидата Лиры Акуновой, снятой с выборов

Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции задержали родственников кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Лиры Акуновой, снятой с выборной гонки. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

По данным ведомства, задержаны дочь и племянник Лиры Акуновой.

По версии следствия, они занимались организацией подкупа голосов избирателей.

«В ходе оперативных мероприятий задокументирован факт передачи денежных средств в размере 360 тысяч сомов для последующего подкупа избирателей. После получения денег они давали конкретные указания по реализации схемы подкупа и получали списки избирателей для дальнейшей работы», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 196 «Подкуп голосов избирателей» УК КР.

Задержанных водворили в ИВС ГУВД столицы. Свердловский районный суд в отношении подозреваемых избрал меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО № 1 до 23 декабря.

Ранее члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов отменили регистрацию двух кандидаток в депутаты Жогорку Кенеша — Гульназ Халиловой (округ № 24) и Лиры Акуновой (округ № 22).

Напомним, обе кандидатки подозреваются в подкупе голосов избирателей. Милиция ранее получила от ЦИК согласие на привлечение их к уголовной ответственности.
