Происшествия

Бдите! В Европе стремительно распространяется опасный генитальный супергрибок

В Европе стремительно распространяется опасный генитальный супергрибок, поражающий пах и ягодицы. Некогда редкий вид грибка сейчас стремительно распространяется в Великобритании, предупредили эксперты. Его можно уничтожить только при помощи «токсичной» терапии, пишет The Sun.

Грибок вызывает агрессивную красную зудящую сыпь в паху, на бедрах и ягодицах. Если его не лечить, то он распространится и на другие части тела, включая лицо.

Некоторые люди не захотят выходить из дома или ходить на работу. Они могут стать изгоями в обществе. Если не провести анализы, его легко можно спутать с экземой или псориазом, предупреждают эксперты.

За последние три года число случаев трихофитона индийского выросло почти на 500 процентов.

«Ранее об этом грибке в Европе почти не слышали. Из-за этого сотни людей рискуют стать «социальными изгоями», — предупредил специалист по грибкам из Имперского колледжа Лондона, профессор Дариус Армстронг-Джеймс.

Обновленные данные по случаям заражения грибком показали, что за последние два года число заражений в Великобритании и Ирландии резко возросло: с 44 до 2022 года до 258 по состоянию на март этого года.

Грибок, также известный как T.indotineae, — это разновидность стригущего лишая, впервые обнаруженная в Индии в 2014 году. С тех пор он мутировал и стал устойчивым к стандартным противогрибковым препаратам.

Вылечить его можно с помощью многомесячного стационарного лечения итраконазолом — препаратом, который может вызывать серьезные токсические побочные эффекты в отношении печени и сердца.
