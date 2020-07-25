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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония — это не COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор-инфекционист Наталья Пшеничная рассказала 24.kg, почему специалисты не могут утверждать, что внебольничная пневмония — это коронавирус.

По ее словам, внебольничная пневмония может быть разного происхождения (этимологии) — как вирусного, так и бактериального. Традиционно осложнение в виде пневмонии дает грипп, но сейчас не сезон ОРВИ.

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Стоит отметить, что в медицинском профессиональном сообществе продолжаются споры по этому вопросу.

Наталья Пшеничная поясняет, что люди и раньше болели пневмонией. Но болезнь протекала недиагностированной, поскольку практически никто не делал рентген. «Некоторые пациенты перенесли болезнь на ногах, даже не подозревая о том, что у них пневмония», — добавила она.

По данным профессора, кроме того, есть еще целый ряд бактериальных агентов.

«Тот же пневмококк. С началом пандемии коронавируса во многих странах увлеклись диагностикой пневмококка и пневмония отошла на второй план. Сейчас массово выявляют внебольничную пневмонию, потому что люди стали поголовно делать компьютерную томографию легких. Раньше при респираторных вирусных инфекциях эту процедуру не делали», — заметила она.

Наталья Пшеничная признала: «На данном этапе внебольничную пневмонию стали чаще выявлять. Важно помнить — пневмония бывает вирусная и бактериальная. Утверждать, что пневмония — это коронавирус, нельзя».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160662/
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