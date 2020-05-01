В ПРООН оценили готовность Кыргызстана к такой пандемии, как COVID-19

Кыргызстан хорошо подготовлен к таким пандемиям, как COVID-19, но остается уязвимым из-за безработицы и зависимости от денежных переводов из зарубежья. Такие выводы сделали в Программе развития ООН (ПРООН).

В организации отмечают, что показатели — индекс человеческого развития, потенциал здравоохранения, доступ к интернету, бедность и социальная защита были использованы для отображения уровня готовности и уязвимости к COVID-19 в 189 странах на онлайн-панели «COVID-19 и человеческое развитие».

ПРООН выпустила две новые информационные панели, которые показывают огромные различия в способности стран справиться с кризисом коронавируса и восстановиться после него.

Анализ проводился с использованием индекса человеческого развития, потенциала здравоохранения, уровня бедности, социальной защиты и доступа к интернету.

Кыргызстан попадает в категорию стран со средним индексом человеческого развития, и в стране в среднем на 10 тысяч человек приходится 45 больничных коек, 19 врачей, 64 медсестры и акушерки.

Расходы страны на здравоохранение составляют 6,6 процента от ВВП. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что уровень готовности Кыргызстана можно считать выше среднего.

В цифровом плане Кыргызстан имеет 122,6 подключения к мобильной связи и 5,6 подключения к стационарной широкополосной связи на 100 человек, что позволяет работать и учиться онлайн.

Вместе с тем в ПРООН напоминают, что в Кыргызстане 22,4 процента населения живет за чертой бедности, а зависимость ВВП от денежных переводов по состоянию на 2018 год составляет 33,23 процента. В основном это составляют денежные переводы от трудовых мигрантов. Таким образом, введение карантина в странах, где работают кыргызстанские мигранты, сильно повлияет на ВВП страны.