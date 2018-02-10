Эпидемия гриппа в США унесла жизни 63 детей

Жертвами сезонного гриппа в США стали уже 63 ребенка. При этом 20 процентов из них были привиты, сообщил ТАСС.

Эпидемия гриппа в США в настоящее время охватила 48 штатов. Число госпитализированных растет и достигло 59,9 на каждые 100 тысяч человек, среди пожилых людей в возрасте от 65 лет — 263,3 на 100 тысяч.

Чаще всего у заболевших диагностируют штамм H3N2, который опаснее «свиного гриппа», так как вакцинация не помогает. К весне гриппом переболеют почти 34 миллиона американцев. От осложнений могут скончаться 56 тысяч заболевших, прогнозируют медики.

Американские врачи настоятельно рекомендуют всем делать прививки от гриппа начиная с шестимесячного возраста.