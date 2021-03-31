Жогорку Кенеш заслушает информацию об эпидемиологической ситуации в стране

Жогорку Кенеш заслушает информацию правительства об эпидемиологической ситуации в стране. С инициативой на заседании парламента выступил депутат Тазабек Икрамов.

Он отметил рост распространения нового штамма COVID-19 в Казахстане.

«В Казахстане из-за нового штамма коронавирусной инфекции города закрываются. Нам надо выслушать министра здравоохранения. Какая у нас ситуация с новыми штаммами? Мы готовы? Лаборатории работают? Какие меры должно принять население?» — сказал Тазабек Икрамов.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, согласно которому в городе и области вводятся новые карантинные ограничения и запреты в выходные и праздничные дни. С 20 марта здесь запрещены или приостановлены работа театров, кинотеатров, концертных залов, туристические перевозки, развлекательные центры, компьютерные клубы, детские и взрослые образовательные центры, детские развлекательные центры, спортивные мероприятия со зрителями, банкетные залы.

Отчет Минздрава об эпидемиологической ситуации в Кыргызстане включен в повестку дня на апрель.