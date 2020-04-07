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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. США помогут эпидемиологам КР учебными программами

Региональный директор по Центральной Азии в Центре США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктор Дэниел Сингер, отвечая на вопросы 24.kg заявил, что организация будет оказывать некоторую прямую поддержку лабораторной системе в Кыргызстане.

По его словам, о дополнительном финансировании объявит штаб-квартира центра. Часть средств будет использована на усовершенствование системы экспресс-диагностики при въезде в страну и процедуры скрининга (активного выявления лиц с факторами риска).

«Мы также за последние пару десятилетий обучили более 160 эпидемиологов в регионе, и некоторые из лучших — в Кыргызстане. Буквально накануне я получил информацию о том, что нам разрешено увеличить штат сотрудников, чтобы мы могли расширить эти учебные программы в регионе, и в следующем, 2021 году, мы создадим в Кыргызстане специальную учебную программу под названием «Курс эпидемиологии на передних рубежах», — отметил Дэниел Сингер.

В Кыргызстане на сегодня 216 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли, десять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149344/
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