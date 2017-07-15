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Общество

Минздрав КР в эпидсезон 2017 года вакцинирует более 180 тысяч человек

Если в 2016 году было вакцинировано более 80 тысяч человек, то в 2017 году в эпидсезон Министерство здравоохранения Кыргызстана планирует провести вакцинацию более 180 тысяч человек. Данные приводит ведомство со встречи представителей Минздрава с зарубежными партнерами,  где обсуждались вопросы профилактической вакцинации против гриппа.  

Уточняется, что в республике минимальная потребность в профилактической вакцинации людей из групп риска составляет более 600 тысяч человек, куда входят медицинские работники,  дети из детских домов, школ-интернатов, пожилые люди из домов престарелых, беременные, часто болеющие дети, при этом ежегодная вакцинация охватывает всего 10-13 процентов. 

По результатам встречи подписано соглашение на поставку вакцины против гриппа (105 тысяч доз), обеспечение расходными материалами для проведения вакцинации и обучение медицинских работников. 
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