Экс-судей, изменивших приговор убийце, привлекут к уголовной ответственности

Получено согласие на привлечение к уголовной ответственности трех бывших служителей Фемиды Бишкекского горсуда. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

По ее данным, сегодня рассмотрено представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности экс-судей С.Б., Ж.М. и К.А. по уголовному делу по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 336, пунктом 2 части 3 статьи 342, пунктом 2 части 2 статьи 343, пунктами 1, 2 части 2 статьи 344, пунктами 1, 2 части 2 статьи 345, частью 1 статьи 352 УК КР.

«Совет судей, заслушав доклад, обсудив заключение дисциплинарной комиссии, принял решение об удовлетворении представления Генеральной прокуратуры и даче согласия на привлечение бывших служителей Фемиды к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Отметим, эти бывшие судьи упоминались в деле таксиста Кумарбека Абдырова, подозреваемого в серийных преступлениях в отношении девушек, в том числе несовершеннолетних. Они были в составе судебной коллегии, которая уменьшила срок заключения обвиняемому.

Напомним, в конце сентября в Иссык-Кульской области с особой жестокостью убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. В качестве подозреваемого задержали ранее судимого 41-летнего Кумарбека Абдырова. Следствие установило: подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13.00 изнасиловал ее. После этого в окрестностях села Каджи-Сай Тонского района он задушил Айсулуу.

Подозреваемый в убийстве позже признался в изнасиловании и убийстве беременной женщины, Камилы Дуйшебаевой и Айсулуу Мукашевой.