17:16
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Происшествия

Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД

Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По ее данным, 27 сентября около 20.30 в милицию обратился гражданин Т.А. Мужчина сообщил, что его дочь 2008 года рождения в тот же день около 12.30 вышла из дома в Караколе, сказав, что идет к подруге. Домой она не вернулась. 

Заявление зарегистрировали в Джети-Огузском РУВД, начали проверку. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что около 12.45 на одной из автозаправочных станций в селе Барскоон камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пропавшая села в автомобиль Honda Stream. Машину вел гражданин А.К. Для его задержания объявили план «Перехват».

МВД
Фото МВД. Машину вел гражданин А.К.
Следствие установило: в тот же день подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13.00 применил к ней силу и изнасиловал. После этого в окрестностях села Каджи-Сай Тонского района он задушил девушку.

МВД
Фото МВД. Следствие установило: в тот же день подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш
По факту Джети-Огузское РУВД возбудило уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. В тот же день тело несовершеннолетней нашли на 14-м километре автодороги Жел-Арык в Кеминском районе Чуйской области.

После преступления А.К. пытался скрыть следы: вымыл и бросил автомобиль, уничтожил телефон и SIM-карту. Однако в ходе оперативных мероприятий сотрудники ГУУР МВД и Джети-Огузского РУВД задержали его в одном из жилмассивов Бишкека. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1984 года рождения.

МВД
Фото МВД. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1984 года рождения
В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания Джети-Огузского РУВД. Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.

Министерство внутренних дел призывает граждан доверять только официальным источникам, поскольку в социальных сетях распространяется недостоверная информация. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345458/
просмотров: 1700
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле изнасиловали и убили девушку. Подозреваемый задержан
Кыргызстанца, до смерти избившего в РФ писательницу, приговорили к 12,5 года
Убийство Айзирек Эралиевой. Блогера Айбека Уланова освободили из-под стражи
В Бишкеке 17-летняя девушка подозревается в убийстве мужчины
Задержание матери, подозреваемой в убийстве двух детей: что известно о семье
После пьяной ссоры тело мужчины выкинули в туалетную яму. Подозреваемый задержан
Политическое убийство сторонника президента США: подозреваемого задержали
ФБР обещает награду. В США более суток не могут поймать убийцу сторонника Трампа
В США произошло громкое политическое убийство: стреляли в сторонника Трампа
В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве Джина, экс-депутата «Ата Мекена»
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются дожди, снег и&nbsp;заморозки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются дожди, снег и заморозки
На&nbsp;кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов На кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стройке мужчина сорвался с&nbsp;высоты В Бишкеке на стройке мужчина сорвался с высоты
Схрон оружия и&nbsp;боеприпасов обнаружили в&nbsp;Чуйской области Схрон оружия и боеприпасов обнаружили в Чуйской области
Бизнес
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
30 сентября, вторник
17:04
В индийском Ченнае открыли Почетное консульство Кыргызской Республики В индийском Ченнае открыли Почетное консульство Кыргызс...
16:58
Минстрой выявил в Чуйской области центр отдыха, возводящийся в опасной зоне
16:49
В Бишкеке проходит рейд «Притон-Бабочка» — задержано 10 человек
16:47
Третий социальный магазин «Евразия» открылся в Бишкеке
16:36
Мэрия Оша показала видео «до» и «после» бывшего муниципального базара