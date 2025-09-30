Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По ее данным, 27 сентября около 20.30 в милицию обратился гражданин Т.А. Мужчина сообщил, что его дочь 2008 года рождения в тот же день около 12.30 вышла из дома в Караколе, сказав, что идет к подруге. Домой она не вернулась.

Заявление зарегистрировали в Джети-Огузском РУВД, начали проверку. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что около 12.45 на одной из автозаправочных станций в селе Барскоон камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пропавшая села в автомобиль Honda Stream. Машину вел гражданин А.К. Для его задержания объявили план «Перехват».

Фото МВД.

Следствие установило: в тот же день подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13.00 применил к ней силу и изнасиловал. После этого в окрестностях села Каджи-Сай Тонского района он задушил девушку.

Фото МВД.

По факту Джети-Огузское РУВД возбудило уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. В тот же день тело несовершеннолетней нашли на 14-м километре автодороги Жел-Арык в Кеминском районе Чуйской области.

После преступления А.К. пытался скрыть следы: вымыл и бросил автомобиль, уничтожил телефон и SIM-карту. Однако в ходе оперативных мероприятий сотрудники ГУУР МВД и Джети-Огузского РУВД задержали его в одном из жилмассивов Бишкека. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1984 года рождения.

Фото МВД.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания Джети-Огузского РУВД. Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.

Министерство внутренних дел призывает граждан доверять только официальным источникам, поскольку в социальных сетях распространяется недостоверная информация.