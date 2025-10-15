13:36
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Айсулуу признался в насилии над беременной женщиной

Подозреваемый в деле об убийстве Айсулуу, Кумарбек Абдыров признался в изнасиловании и последующем лишении жизни беременной женщины. Об этом сообщил представитель МВД во время прямого эфира канала ЭЛТР. 

В 2011 году 14 марта в Сокулукский РОВД поступила информация, что в поле по дороге в село Кунтуу нашли тело девушки. Ею оказалась женщина А.Ж.Ж., 1989 года рождения, которая на тот момент была в розыске. Она вышла из дома в Бишкеке 12 февраля 2011 года и пропала. 

Следствие выяснило, что Кумарбек Абдыров изнасиловал ее и убил. Женщина была на восьмом месяце беременности. 

Ранее мужчина также признался в деле о задушении Камилы Дуйшебаевой в 2014 году, которое не могли раскрыть 11 лет. 

Напомним, в конце сентября в Иссык-Кульской области с особой жестокостью убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. В качестве подозреваемого был задержан ранее судимый 41-летний Кумабек Абдыров. Следствие установило: подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13.00 применил к ней силу и изнасиловал. После этого в окрестностях села Каджи-Сай Тонского района он задушил девушку.

В МВД КР подтвердили 24.kg, что Кумарбек в ходе допросов признался в убийстве 17-летней Айсулуу.
