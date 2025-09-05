00:03
Происшествия

Актрисе Аглае Тарасовой не стали назначать домашний арест

Домодедовский суд Московской области назначил запрет на определенные действия актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на госагентства.

Следствие просило суд о домашнем аресте в качестве меры пресечения. Тарасовой запрещено покидать дом в ночное время и использовать средства связи.

Во время заседания актриса заявила, что раскаивается в содеянном и не собирается покидать Россию.

Актрису задержали еще 28 августа в аэропорту Домодедово по прилете из Израиля, гражданкой которого она является. Экспертиза установила, что у нее в вейпе было 0,4 грамма масла каннабиса.
