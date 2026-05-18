Результаты развития системы детской онкологии Кыргызстан передал ВОЗ

Результаты развития системы детской онкологии Кыргызстан передал Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Отмечается, что за последние годы при государственной поддержке, развитии кадров и международном партнерстве достигнут значительный прогресс.

Финансирование лечения детской онкологии за десять лет увеличилось более чем в 200 раз. «Это позволило расширить доступ к современным препаратам, улучшить диагностику, поддерживающую терапию и укрепить систему специализированной помощи», — говорится в сообщении.

КР присоединилась к Глобальной инициативе ВОЗ по борьбе с детским раком (GICC) и внедрила национальные клинические протоколы, утвердив специальность «детская онкология и гематология».

В 2024 году в Кыргызстане впервые проведена аутотрансплантация костного мозга ребенку.