Общество

Более 6 тысяч бишкекчан могут остаться без электричества из-за долгов

Бишкекское предприятие электросетей (филиал ОАО «НЭСК») призывает абонентов своевременно оплатить счета за потребленную электроэнергию. Завтра, 24 марта, в столице произведут дистанционное отключение более 6 тысяч потребителей, имеющих дебиторскую задолженность, сообщила пресс-служба БПЭС.

Отключения произведут с помощью счетчиков АИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии). Чтобы избежать неудобств, энергетики рекомендуют погасить долги до начала процедуры.

Для проверки состояния лицевого счета абоненты могут воспользоваться следующими сервисами:

  • сайт предприятия: рубрика «Баланс абонента»;

  • мобильное приложение: «Мой свет» (доступно в Play Market и AppStore);

  • кол-центр: короткие номера 1209, 105, а также мобильные номера 0772001209 и 0556001209;

  • мессенджеры: сообщение на WhatsApp по номеру 0702001209.

Согласно аналитическим докладам, цифровизация учета электроэнергии помогает снизить коммерческие потери на 20–30 процентов. Однако высокая нагрузка на сети и износ оборудования, который в ряде районов столицы достигает 80 процентов, требуют от потребителей строгой платежной дисциплины для поддержания работы системы в безаварийном режиме.
Материалы по теме
В Кыргызстане нет веерных отключений электроэнергии — Минэнерго
В Оше, Балыкчи и Кызыл-Кие в новогоднюю ночь отключили свет и музыку
В новогодние каникулы энергетики Кыргызстана будут работать в штатном режиме
Оплатите счета за свет! Завтра в Бишкеке отключат более 5,5 тысячи должников
В Таджикистане бюджетным организациям после рабочего дня будут отключать свет
Ни один объект в Бишкеке не закрыт в связи с экономией электричества — вице-мэр
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Экономия электроэнергии. Как в Бишкеке госучреждения исполняют приказ власти
В Алматы сразу 10 микрорайонов охватил блэкаут: аварийное отключение
Ташиев призвал госорганы экономить электроэнергию и прекратить ночной обогрев
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Посольство РФ&nbsp;заявило о&nbsp;провокациях вокруг русского языка в&nbsp;Кыргызстане Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
Более 6 тысяч бишкекчан могут остаться без электричества из-за долгов
