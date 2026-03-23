Более 6 тысяч бишкекчан могут остаться без электричества из-за долгов

Бишкекское предприятие электросетей (филиал ОАО «НЭСК») призывает абонентов своевременно оплатить счета за потребленную электроэнергию. Завтра, 24 марта, в столице произведут дистанционное отключение более 6 тысяч потребителей, имеющих дебиторскую задолженность, сообщила пресс-служба БПЭС.

Отключения произведут с помощью счетчиков АИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии). Чтобы избежать неудобств, энергетики рекомендуют погасить долги до начала процедуры.

Для проверки состояния лицевого счета абоненты могут воспользоваться следующими сервисами:

сайт предприятия: рубрика «Баланс абонента»;

мобильное приложение: «Мой свет» (доступно в Play Market и AppStore);

кол-центр: короткие номера 1209, 105, а также мобильные номера 0772001209 и 0556001209;

мессенджеры: сообщение на WhatsApp по номеру 0702001209.

Согласно аналитическим докладам, цифровизация учета электроэнергии помогает снизить коммерческие потери на 20–30 процентов. Однако высокая нагрузка на сети и износ оборудования, который в ряде районов столицы достигает 80 процентов, требуют от потребителей строгой платежной дисциплины для поддержания работы системы в безаварийном режиме.