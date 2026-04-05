Общество

Более 380 аварийных отключений электроэнергии произошло в Чуйской области

Более 380 аварийных отключений электроэнергии произошло в Чуйской области в 2025 году. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель начальника производственно-технического отдела регионального предприятия электрических сетей Айбек Алмаз уулу.

Он отметил, что отмечено 387 отключений и это меньше, чем в 2024-м и добавил, что в текущем году ожидается дальнейшее снижение числа отключений.

«Отключение — это процесс, которого не ожидают. Чтобы снизить число отключений, сейчас проводится масштабная работа — ремонт электросетей, замена изношенного оборудования, расчистка трасс, формирование аварийного запаса», — сказал он.

По словам специалиста, конечно, полностью исключить аварийные отключения невозможно. Основная задача, стоящая перед энергетиками, снизить их количество и сократить время восстановления.

Чаще всего отключения происходят на участках, где износ оборудования высок, а также в районах со сложными погодными условиями.

Примерно 65 процентов трансформаторных подстанций и линий имеют срок эксплуатации до 25 лет. При этом около 4 процентов оборудования эксплуатируется более 45 лет.

Энергетики планируют заменить все трансформаторные подстанции, которые работают более 45 лет.
