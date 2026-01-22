В Кыргызстане сегодня не применяются веерные отключения электроэнергии. Об этом 22 января на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра энергетики Алтынбек Рысбеков.

Отвечая на вопрос депутата Махабат Мавляновой о регулярных перебоях с электроснабжением в Ноокатском районе, он подчеркнул, что ни в одном районе страны графики веерных отключений не вводились. По его словам, возникающие отключения не связаны с целенаправленным ограничением подачи электроэнергии.

В то же время в связи с низким уровнем воды в Токтогульском водохранилище с начала ноября в республике были введены меры по регулированию потребления электроэнергии. В утренние и вечерние часы мощность для населения временно снижалась с 5 до 3 киловатт через «умные счетчики».

С 6 ноября меры по экономии электроэнергии были введены и для государственных учреждений.

По данным кабмина, на 15 января объем воды в Токтогульском водохранилище составил 9,102 миллиарда кубических метров, что на 1,631 миллиарда кубических метров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Власти и Министерство энергетики подчеркивают, что периодические отключения электроэнергии носят технический или регулирующий характер и не являются веерными. В этой связи население и организации призывают рационально и экономно использовать электроэнергию.