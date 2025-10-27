09:51
Происшествия

Ограбление Лувра. Задержаны двое из четырех подозреваемых

По делу об ограблении Лувра задержали уже двух мужчин. Как сообщают СМИ Франции, один из подозреваемых задержан около 22.00 в субботу в аэропорту «Париж — Шарль-де-Голль», когда собирался сесть в самолет и улететь за границу. Другого задержали вскоре после этого в пригороде столицы страны.

Отмечается, что мужчины были родом из пригорода Парижа Сен-Сен-Дени. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции. Об их личностях пока ничего не известно.

Напомним, ограбление произошло ранним утром 19 октября.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда принадлежавшее Марии Амалии, последней королеве Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.
