Имамидин Ташов прекратил голодовку в СИЗО, его состояние стабильно

Имамидин Ташов прекратил объявленную ранее голодовку. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН).

В ведомстве уточнили, что распространенная адвокатом предпринимателя Асель Аргымбаевой информация о якобы критическом состоянии здоровья основателя строительной компании KG Group не соответствует действительности.

По данным ГСИН, с момента объявления голодовки задержанный ежедневно проходил медицинские осмотры, в ходе которых контролировались артериальное давление, температура и масса тела. На момент прибытия в СИЗО-1 его вес составлял 88 килограммов, а по состоянию на 22 октября — 81 килограмм. Давление — 120/70, температура — 36,5 градуса. Общее состояние подследственного оценивается как удовлетворительное.

В службе подчеркнули, что жалоб на обморочные состояния или ухудшение самочувствия не поступало, а наблюдение за Имамидином Ташовым ведется постоянно в соответствии с установленными нормами.

В ГСИН призвали адвокатов и представителей СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации, способной ввести общественность в заблуждение.

Имамидин Ташов объявил голодовку в конце сентября. Он жаловался на давление со стороны администрации СИЗО-1. В Государственной службе исполнения наказаний это опровергали.

Напомним, основатель строительной компании KG Group задержан в апреле 2024 года. Его обвинили в планировании захватить власть. До этого в соцсетях опубликовали видеообращение Имамидина Ташова, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».