Адвокат сообщил об освобождении акына Аската Жетигена из штрафного изолятора

Адвокат Нурбек Токтакунов сообщил, что в исправительное учреждение № 27 прибыл председатель Государственной службы исполнения наказаний Чынгыз Кожошев.

Власти КР призывают проверить факты пыток в отношении акына Аската Жетигена

По словам адвоката, после визита главы ГСИН осужденный Аскат Жетиген был освобожден из штрафного изолятора. Кроме того, руководитель ведомства предупредил сотрудников учреждения о недопустимости нарушений прав заключенных и необходимости соблюдения гуманных условий содержания.

Как отметил Нурбек Токтакунов, о произошедшем ему сообщил сам Аскат Жетиген. Осужденный также передал благодарность всем, кто откликнулся на его сигнал и поддержал его.

«Возможно, появляются какие-то признаки оттепели», — добавил адвокат.

Напомним, ранее ГСИН опровергло, что осужденный находится в штрафной камере. 

Аскат Жетиген — известный акын и гражданский активист, приговоренный к трем годам лишения свободы по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату власти. Уголовное преследование началось в марте 2024 года. Поводом стали видеообращения Жетигена в социальных сетях, в которых он критиковал действия властей.
