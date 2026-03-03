В ГСИН рассказали, почему акына Аската Жетигена поместили в ШИЗО

ГСИН ответила на пост правозащитницы Гульшайыр Абдирасуловой, которая на странице в Facebook опубликовала информацию о якобы нарушении прав осужденного акына Аската Жетиген уулу и давлении на него со стороны сотрудников учреждения.

По данным ведомства, эта информация не соответствуют действительности.

«2 марта осужденный Аскат Жетиген уулу грубо нарушил правила внутреннего распорядка, предприняв попытку искусственно спровоцировать конфликт с сотрудниками и призывая других осужденных не подчиняться законным требованиям администрации. Поэтому к Аскату Жетиген уулу применено дисциплинарное взыскание в виде помещения в штрафной изолятор сроком на 15 суток», — пояснили в ГСИН.

«Относительно поставки угля в учреждение № 27 на отопительный сезон выделено 556 тонн 920 килограммов угля. Он используется для отопления всех зданий, включая жилые корпуса для осужденных и административные помещения. В целях соблюдения правил личной гигиены осужденными баня учреждения отапливается и в санитарные дни, и заключенные посещают ее согласно утвержденному графику по отрядам. Сотрудникам учреждения запрещено пользоваться этой баней», — говорится в сообщении.

Что касается спортивного зала, в ГСИН рассказали, что администрацией учреждения в жилой зоне организован спортивный зал для укрепления здоровья и занятий спортом осужденных.

«В связи с небольшими размерами помещения осужденные посещают зал по утвержденному графику. По ремонту спортзала, столовой, бани и кабинетов сотрудников, расположенных на территории учреждения, на капремонт по статье финансирования предусмотрено 2 миллиона 243 тысячи сомов. Ремонтные работы в зданиях на территории учреждения завершены, там построили комнаты для свиданий, установлена мебель и инвентарь», — отметили в ГСИН.

По вопросу давления на права осужденных и их нарушения в службе сообщили, что в 2025 году представители института акыйкатчи посетили учреждение № 27 с проверкой три раза, представители прокуратуры — восемь раз. В 2026-м представители омбудсмена провели три проверки, представители прокуратуры — три проверки.

Напомним, Аскат Жетиген — известный акын и гражданский активист, приговоренный к трем годам лишения свободы по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату власти. Уголовное преследование началось в марте 2024 года. Поводом стали видеообращения Жетигена в социальных сетях, в которых он критиковал действия властей.