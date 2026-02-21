21:58
Рита Карасартова подала в суд на ГСИН. Ответ Госслужбы исполнения наказаний КР

Государственная служба исполнения наказаний Кыргызской Республики ответила за заявление правозащитницы Риты Карасартовой о том, что она подала в иск в суд на руководство ГСИН и СИЗО-1.

Напомним, Карасартова заявила, что во время нахождения под стражей ей не давали звонить родственникам, хотя законом разрешаются 15-минутные звонки раз в неделю.

В ГСИН отметили, что информация, озвученная Карасартовой не соответствует действительности.

«При поступлении обвиняемых в следственные изоляторы знакомят с правами и обязанностями, а также с распорядком дня и режимными требованиями учреждения под роспись. По вопросу обращения Карасартовой в суд, ГСИН осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством КР и гарантирует обеспечение прав обвиняемых и осужденных, в связи с чем ведомство готов отстаивать свою позицию», — говорится в сообщении.

В ГСИН призывали представителей СМИ и граждан, а также родственников осужденных и обвиняемых, опираться только на официальные источники информации и воздерживаться от распространения недостоверных сведений

Напомним, в сентябре 2025 года Свердловский райсуд признал Риту Карасартову виновной по статьям 278 «Массовые беспорядки» и 327 «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР, назначив штраф в 50 тысяч сомов и пять лет пробационного надзора.

Сторона защиты обжаловала это решение в городской инстанции, однако сегодня апелляционная коллегия оставила приговор без изменений. Таким образом, мера наказания и условия пробационного надзора остаются в силе.
