Общество

Институт омбудсмена нашел нарушения в колонии № 27. Комментарий ГСИН КР

26 февраля институт омбудсмена провел мониторинг в учреждении № 27 ГСИН и выявил ряд нарушений. В частности, представители акыйкатчи установили, что учреждение перегружено, норма жилой площади на одного осужденного значительно ниже установленного требования.

В ГСИН ответили, что сейчас в колонии отбывают наказание 1 тысяча 101 осужденный.

«Общая площадь учреждения составляет 7,27 гектара. В соответствии с установленным лимитом вместимость учреждения составляет 1 тысячу 200 мест. На территории расположены три общежития на 980 мест, изолированная зона для размещения осужденных за экстремизм и терроризм, зона для осужденных, проходивших службу в правоохранительных органах, общежитие на 100 мест для осужденных, занятых в хозяйственных работах учреждения и реабилитационный центр «Ак ниет» для участников программ социальной реабилитации и адаптации», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что на одного осужденного должно приходиться не менее двух квадратных метров жилой площади. В учреждении № 27 размещение осужденных соответствует этим требованиям.

«Осужденные обеспечиваются всеми необходимыми постельными принадлежностями и средствами гигиены, а также трехразовым горячим питанием. С учетом изложенного, сведения о переполненности учреждения и недостатке жилой площади, распространенные институтом акыйкатчи, не соответствуют действительности. Вместе с тем работа по обеспечению прав осужденных ведется на постоянной основе», — резюмировали в ГСИН.
