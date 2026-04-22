Общество

В колонии № 16 в селе Беловодском запустили мукомольную мельницу

В учреждении № 16 в селе Беловодском Чуйской области Государственной службы исполнения наказаний состоялось открытие нового производственного участка — мукомольной мельницы.

По данным пресс-службы ГСИН, запуск нового объекта направлен на расширение трудовой занятости осужденных и развитие их профессиональных навыков. Ожидается, что на мельнице будут трудоустроены порядка 15 человек. Работа на производстве обеспечит осужденным стабильную занятость и позволит получить практический опыт, востребованный на рынке труда после освобождения.

Производимая мука будет использоваться для обеспечения внутренних потребностей учреждений уголовно-исполнительной системы. Как отметил заместитель председателя ГСИН Улан Жолдубаев, создание таких участков — это не только новые рабочие места, но и реальная возможность для осужденных получить навыки, которые помогут им успешно адаптироваться в обществе в будущем.

Реализация проекта стала возможной благодаря активному участию секретариата Совета безопасности и поддержке общественного фонда. Сотрудничество нацелено на развитие производственной инфраструктуры пенитенциарной системы и повышение эффективности ресоциализации граждан, отбывающих наказание.

Развитие производственной деятельности остается одним из приоритетных направлений модернизации уголовно-исполнительной системы Кыргызстана, способствуя укреплению взаимодействия между государственными структурами и общественными партнерами.
Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
17:26
Улицу Ибраимова включат в маршрутную сеть общественного транспорта, но не сразу
Учения на Иссык-Куле в боевом режиме. Резервистов готовят к реальным угрозам
Три сына за две минуты. В Бишкеке врачи приняли сложные роды
В Кыргызстане реформируют дорожный фонд
Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо