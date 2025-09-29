Бывший кандидат в президенты Кыргызстана, бизнесмен и меценат Имамидин Ташов объявил сухую голодовку в знак протеста против давления со стороны администрации СИЗО-1. Об этом сообщила его адвокат Асель Аргымбаева.

По ее словам, после того как Имамидин Ташов направил обращения в Генеральную прокуратуру, институт омбудсмена, ГСИН и другие органы с жалобами на нарушения условий содержания, в отношении него началось преследование.

Фото из интернета. Имамидин Ташов объявил сухую голодовку в СИЗО-1 Бишкека

«Моего подзащитного неправомерно перевели из камеры № 235, рассчитанной на шесть человек, в переполненную камеру № 218, где содержатся 18 заключенных, включая неоднократно судимых за убийства. У него были отобраны личные вещи, приобретенные и переданные родственниками», — заявила Асель Аргымбаева.

Адвокат подчеркнула, что такие действия нарушают Закон КР «О порядке и условиях содержания под стражей». В частности, статья 22 часть 7 прямо запрещает преследование подозреваемых за подачу жалоб и обращений.

По факту произошедшего уже подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1.

Асель Аргымбаева отметила, что состояние здоровья Имамидина Ташова может стремительно ухудшиться из-за отказа не только от пищи, но и от воды, и возложила ответственность за возможные последствия на руководство пенитенциарной системы.

Напомним, что Имамидин Ташов задержан в апреле прошлого года в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти.