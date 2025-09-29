16:17
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Происшествия

Имамидин Ташов объявил сухую голодовку в СИЗО-1 Бишкека

Бывший кандидат в президенты Кыргызстана, бизнесмен и меценат Имамидин Ташов объявил сухую голодовку в знак протеста против давления со стороны администрации СИЗО-1. Об этом сообщила его адвокат Асель Аргымбаева.

По ее словам, после того как Имамидин Ташов направил обращения в Генеральную прокуратуру, институт омбудсмена, ГСИН и другие органы с жалобами на нарушения условий содержания, в отношении него началось преследование.

из интернета
Фото из интернета. Имамидин Ташов объявил сухую голодовку в СИЗО-1 Бишкека

«Моего подзащитного неправомерно перевели из камеры № 235, рассчитанной на шесть человек, в переполненную камеру № 218, где содержатся 18 заключенных, включая неоднократно судимых за убийства. У него были отобраны личные вещи, приобретенные и переданные родственниками», — заявила Асель Аргымбаева.

Адвокат подчеркнула, что такие действия нарушают Закон КР «О порядке и условиях содержания под стражей». В частности, статья 22 часть 7 прямо запрещает преследование подозреваемых за подачу жалоб и обращений.

По факту произошедшего уже подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1.

Асель Аргымбаева отметила, что состояние здоровья Имамидина Ташова может стремительно ухудшиться из-за отказа не только от пищи, но и от воды, и возложила ответственность за возможные последствия на руководство пенитенциарной системы.

Напомним, что Имамидин Ташов задержан в апреле прошлого года в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345295/
просмотров: 914
Версия для печати
Материалы по теме
Турнир по троеборью прошел в департаменте конвоирования ГСИН
Из-за разборок в семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир
В колониях Кыргызстана впервые прошло культурное мероприятие «Сармерден»
Камчыбек Ташиев вручил технику Департаменту охраны и конвоирования ГСИН
Ликвидация колоний-поселений в КР. Что станет с имуществом и работниками
В колонии № 2 осужденные мамы встретились с детьми
В Кыргызстане осужденные производят проволоку «Егоза» для укрепления госграницы
Риту Карасартову вывезут из СИЗО в клинику, чтобы снять швы на челюсти
Массовое водворение осужденных колонии № 27 в ШИЗО. Ответ ГСИН
Осужденных колонии № 27 в Молдовановке массово водворили в штрафной изолятор
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
В&nbsp;московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
На&nbsp;кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов На кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стройке мужчина сорвался с&nbsp;высоты В Бишкеке на стройке мужчина сорвался с высоты
Бизнес
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
29 сентября, понедельник
16:14
В Бишкеке задержали бывших членов ОПГ Камчи Кольбаева за кражу у бизнесмена В Бишкеке задержали бывших членов ОПГ Камчи Кольбаева з...
16:12
Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
16:11
Дебюрократизация. Регистрация лекарств в Кыргызстане будет занимать 5-10 дней
15:55
Запах ужасный: после выставок собак на улице Щербакова оставляют их фекалии
15:39
Кыргызстан и Беларусь намерены довести товарооборот до $500 миллионов