Кыргызстан меняет правила содержания заключенных и усиливает контроль

На общественное обсуждение представлен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», затрагивающий Уголовно-исполнительный кодекс, законы «Об органах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы» и «О прохождении службы в правоохранительных органах».

Документ предполагает масштабное обновление норм, регулирующих условия содержания осужденных, организацию их труда, порядок перевода между режимами, полномочия пенитенциарных органов и кадровые правила для сотрудников правоохранительных структур.

В Уголовно-исполнительный кодекс предлагается внести:

сокращение срока, дающего право на перевод осужденных в облегченные условия — с 15 до 10 лет;

увеличение допустимых часов привлечения к неоплачиваемым и оплачиваемым работам;

признание труда членов добровольных советов осужденных оплачиваемым;

ужесточение условий содержания для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм — без перевода на облегченный режим;

уточнение порядка перевода из колоний особого режима;

значительное расширение норм о количестве разрешенных телефонных звонков, свиданий и передач в разных режимах содержания.

Поправки в закон о пенитенциарной системе включают:

официальное закрепление обязанности по охране исправительных учреждений;

переименование подразделений охраны и конвоирования, упрощение формулировок о ведомственной структуре.

В закон о службе в правоохранительных органах предлагаются: