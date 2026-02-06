Кыргызстан меняет правила содержания заключенных и усиливает контроль

На общественное обсуждение представлен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», затрагивающий Уголовно-исполнительный кодекс, законы «Об органах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы» и «О прохождении службы в правоохранительных органах».
Документ предполагает масштабное обновление норм, регулирующих условия содержания осужденных, организацию их труда, порядок перевода между режимами, полномочия пенитенциарных органов и кадровые правила для сотрудников правоохранительных структур.
В Уголовно-исполнительный кодекс предлагается внести:
- сокращение срока, дающего право на перевод осужденных в облегченные условия — с 15 до 10 лет;
- увеличение допустимых часов привлечения к неоплачиваемым и оплачиваемым работам;
- признание труда членов добровольных советов осужденных оплачиваемым;
- ужесточение условий содержания для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм — без перевода на облегченный режим;
- уточнение порядка перевода из колоний особого режима;
- значительное расширение норм о количестве разрешенных телефонных звонков, свиданий и передач в разных режимах содержания.
Поправки в закон о пенитенциарной системе включают:
- официальное закрепление обязанности по охране исправительных учреждений;
- переименование подразделений охраны и конвоирования, упрощение формулировок о ведомственной структуре.
В закон о службе в правоохранительных органах предлагаются:
- отмена требования конкурсного отбора при приеме на службу в отдельных случаях;
- введение новой нормы о продвижении сотрудников — по представлению руководителей;
- уточнение оснований для увольнения, включая случаи, когда у ближайших родственников сотрудника выявлена судимость за тяжкие преступления или связи с организованными преступными структурами.