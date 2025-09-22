В Кара-Балте эвакуировали школу № 5 из-за сообщения о бомбе

В Кара-Балте эвакуировали учеников и педагогов средней школы № 5. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

По словам очевидцев, в здании трижды подряд прозвенел звонок, после чего руководство решило срочно вывести детей. На место прибыли сотрудники милиции и МЧС. Несколько часов специалисты проверяли помещения и территорию учебного заведения.

Это уже второй случай за день. Ранее, утром, аналогичное сообщение поступило в школу № 84 в Бишкеке. Администрация обратилась в милицию, и здание было оцеплено. По итогам проверки взрывоопасных предметов там не обнаружили — тревога оказалась ложной.

В Кара-Балте проверка в школе № 5 продолжается.