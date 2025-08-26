Десять дней в «зоне смерти»: трагическая история Натальи Наговициной

Две недели назад 12 августа на пике Победы в сложнейших условиях с переломом ноги застряла россиянка Наталья Наговицына. Спасательные операции не увенчались успехом, некоторые обернулись травмами для спасателей и пилота.

Из-за разряженного воздуха и непогоды вертолеты не могут подняться на такую высоту. Женщина будет считаться пропавшей без вести до тех пор, пока до нее не доберется поисково-спасательная команда.

Пик Победы является самой высокой вершиной в Кыргызстане и наивысшей точкой горной системы Тянь-Шань, ее высота 7 тысяч 439 метров. В Сети появились сообщения, что женщина, находящаяся на такой высоте при температуре −20 градусов, могла погибнуть.

История Натальи Наговициной затронула не только альпинистов, но и простых людей, которые с первого дня следили за ее судьбой и попытками спасения.

Всего четыре года назад на пике Хан-Тенгри погиб ее муж. На высоте 6 тысяч 900 метров у него случился инсульт и его парализовало. Женщина находилась рядом с супругом и отказывалась спускаться пока мужчина не умер. Ее самоотверженность и преданность поразили многих.

Кто такая Наталья Наговицина

По данным открытых источников, в апреле Наталье Наговициной исполнилось 47 лет. Она из Пермской области и с детства посещала туристическую секцию. В России работала советником в отделе обеспечения функционирования региональных фрагментов Центризбиркома.

Фото из интернета

В 2022-м женщина покорила пик Хан-Тенгри в память о муже. В этом году хотела одолеть пик Победы, завершив восхождения на семитысячники титулом «Снежный барс». Но природа и судьба распорядились по-своему.

Фото из интернета

Хронология событий

Через пару дней 12 августа при спуске с вершины женщина получила травму — перелом ноги.

Альпинистка прилетела в Кыргызстан и 25 июля на вертолете добралась до базового лагеря «Южный Эныльчек» для восхождения на пик Победы. В ее группу входили немец Гюнтер Зигмунд, россиянин Роман Мокринский и итальянец Лука Синигилья. С последними двумя она поднималась на пик Хан-Тенгри. По словам Романа, гида в команде не было и все были равноправными членами.

Издание «Аргументы и факты» со ссылкой на друзей Натальи Наговициной сообщили, что альпинистка шла с Романом Мокринским в одной связке, и упала вместе с ним на узком «ноже» у Черной скалы.

«Роман сорвался. Так как они шли в связке, сбил и Наташу. Мокринский отделался легкими ушибами, а Наташа при падении получила перелом ноги. Весной на сборах в тренировочном лагере «Ала-Арча» она уже ломала ногу. Возможно, это был вторичный перелом», — сообщило издание.

Комментировать произошедшее российскому порталу Роман Мокринский отказался.

Отмечается, что напарник альпинистки спустился до лагеря в местности Важа Пшавела, который разбили Гюнтер Зигмунд и Лука Синигилья, и сообщил им о произошедшем. Ночь с 12 по 13 августа женщина провела одна без палатки и газа.

Он должен был взять ее и попытаться дойти вдвоем хотя бы до Обелиска, — поясняют друзья. — Там хоть немного легче, чем на том месте, где лежит Наташа. А он сказал, что ушел за помощью. Но за помощью в горах не ходят, это не тайга. У него была рация, а у Наташи нет. Друзья альпинистки

На следующее утро немец и итальянец поднялись к Наталье Наговициной и принесли воду, еду, палатку, спальник и газ для грелки. Через некоторое время Луке стало плохо. 14 августа они начали спускаться и у Важа Пшавела мужчина умер от отека мозга.

Фото из интернета. Лука Синигалья (справа) в Альпах.

Вертолет МЧС Кыргызстана прилетел 16 августа, высадил спасателей, но из-за высокой турбулентности не смог взлететь и жестко приземлился. Вызвали другой вертолет. Пострадавших доставили в аэропорт Каракола, откуда отправили в больницу. Кроме того, 13 спасателей перевезли с площадки Түндүк Энильчек в лагерь «Чар-Кудук».

«Невозможно добраться»

За две недели Министерство обороны Кыргызстана провело серию операций по спасению и эвакуации альпинистов из районов пиков Победы и Хан-Тенгри. По данным пресс-службы ведомства, в операции участвовали военные летчики Сил воздушной обороны КР.

Удалось спасти 62 альпиниста и туристов, включая граждан Великобритании, Китая, Казахстана, России. Кроме того, спасатели спустили тело гражданина России Алексея Ермакова, погибшего 16 августа в районе пика Хан-Тенгри.

Операцию по спасению альпинистки прекратили 23 августа из-за резкого ухудшения погоды. Начальник базового лагеря Дмитрий Греков сообщил, что транспортировать россиянку с пика невозможно.

«Ее искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда еще никогда никого не снимали. Руками нереально спустить, только специальным вертолетом, а таких в Кыргызстане нет», — сказал он.

Президент Федерации альпинизма и спортивного лазания КР Эдуард Кубатов сообщил, что вертолет не может добраться до альпинистки из-за переменчивых погодных условий. Он отметил, что шанс успешного спасения не превышает 10 процентов.

«Рельеф там очень сложный. Это гребень самой вершины, там длинный трехкилометровый траверс. Район Обелиска, где она находится, считается одним из сложных участков пика Победы. Я очень хочу надеяться на то, что погодные условия дадут возможность пробиться спасателям к ней и все-таки будет положительный исход», — прокомментировал Эдуард Кубатов.

Фото из интернета. Пик Победы

Спасти практически невозможно. Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы эвакуировать оттуда человека. Я могу сказать, что она не была подготовлена к такому маршруту, это позиция нашей федераци. Александр Пятницин.

По словам вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина, для спуска альпинистки необходимо 30 спасателей, учитывая ее перелом.

Случай на пике Победы — зеркало современного общества

Случай с альпинистской незаметно разгорелся до споров в социальных сетях. Одни жалели женщину и обсуждали, почему вертолет не может подняться и спасти ее, другие утверждали, что Наталья Наговицына знала негативные последствия восхождения.

Известные профессиональные альпинисты Кыргызстана и России поделились мнениями на своих страницах.

Виктория Боня, предпринимательница, телеведущая и спортсменка, взошедшая на Эверест в 2024 году, опубликовала 10-минутное видео с соболезнованиями.

«Столько негативных комментариев, лучше промолчите и ничего не говорите. Итальянский альпинист прекрасно понимал, что может погибнуть. Пишут комментарии: «Что они туда лезут? С жиру бесятся? Дома не сидится?» Я раньше тоже так думала, но не писала об этом, говорила сама себе. Но потом в какой-то момент твой дух тебя зовет и ты готов положить эту физическую жизнь, чтобы испытать то, что происходит с тобой там. Каждый вдох с трудом, каждый вдох ценен. Наталья, на мой взгляд, удивительная, мощная и сильная женщина», — прокомментировала Виктория Боня.

Она обратилась к сыну Натальи Наговицыной и предложила $10 тысяч, чтобы покрыть часть страховки для снятия тела с горы.

Альпинизм — это не только про вершины, это про этику, братство и честь. Там, на высоте, не работает социальный статус, деньги или маски, остается только человек и его выбор. Эти слова относятся именно тем, кто оскорбляет других и выбор человека. Виктория Боня

Михаил Наговицин обратился к главе следственного комитета РФ, генпрокурору и в МИД России с просьбой помочь спасти его мать. Он написал у себя в социальных сетях, что Наталья Наговицина была опытной альпинистской и, возможно, еще жива.

«На видео, полученном от maga.fpv, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама жива. [Прошу] оказать содействие в организации аэрофотосъемки района пика Победы с использованием дронов для подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения, организовать спасательную операцию», — написал Михаил Наговицин.

Кыргызские альпинисты тоже выразили поддержку Наталье Наговициной.

Сайдилкан Кадыр, покоривший Эверест в 2023 году, написал у себя на странице эмоциональное сообщение, назвав историю женщины не только личной трагедией, но и «зеркалом общества».

«История Натальи на пике Победы — это настоящая трагедия. Но в то же время — зеркало, показывающее истинное лицо нашего общества. Женщина. Одна. На самой суровой и опасной горе мира — она десять дней боролась со смертью. Кто-то сказал: «Сама виновата», «Куда ты полезла?», «Спасать ее не нужно». Эти слова страшнее самой смерти, страшнее ее трагедии. Потому что именно они показали, насколько бедным стало наше общество духовно», — написал альпинист.

Нет, это не было самоубийством! Это был путь свободы человека, который выбрал свою дорогу, жил с мечтой и целью. Сайдилкан Кадыр

«Это судьба сердца, которая сбежала из грязного мира и доверилась справедливости небес и гор. Она не умерла. Она дошла до предела настоящей жизни. Достигла своей мечты, своей высоты, и осталась там», — написал Сайдилкан Кадыр.

Трагедии Победы

Пик Победы — самая высокая точка Тянь-Шаня, один из пяти семитысячников, который альпинисты покоряют, чтобы получить титул «Снежный барс». За всю историю восхождений на вершине погибло более 70 альпинистов. Выше 7 тысяч метров наступает «Зона смерти», где организм не восстанавливает ресурсы и начинает разрушаться. Сложный рельеф, обвалы, пропасти делают спасательные операции почти невозможными.

Фото из интернета. Титул «Снежный барс»

В 1995 году на пике экспедиция из 12 человек попала в снежный ураган, выжил только один.

В 2007 году российский альпинист Сергей Балданов погиб от переохлаждения, остановившись в 239 метрах от вершины.

В 2023-м Дмитрий Павленко, известный альпинист и гид также погиб при восхождении.

В августе 2025-го капитан сборной команды России по альпинизму Николай Тотмянин скончался после покорения пика Победы в больнице.

Несмотря на сложность горы и внушающее число погибших, каждый год альпинисты штурмуют пик. Покорители вершин говорят: каждый, кто идет в горы, делает это ради мечты. Наталья шла за своей...