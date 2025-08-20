18:23
Происшествия

Бывшему главе Налоговой службы и его заместителю продлили срок ареста

Бывшему главе Государственной налоговой службы Алтынбеку Абдувапову и его заместителю Исламбеку Кыдыргычову продлили срок ареста. Информацию 24.kg подтвердили в Бишкекском горсуде.

Обвиняемые будут содержаться под стражей до 20 октября.

По информации ГКНБ, бывшее руководство ГНС обвиняется в причастности к коррупционным схемам, связанным с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТНН) и злоупотреблении должностными полномочиями.

5 декабря, выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с электронными товарно-транспортными накладными, что нанесло ущерб бюджету страны в размере 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.

Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов были заключены под стражу и отстранены от должностей.

9 июля этого года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что у экс-главы Государственной налоговой службы выявили имущество на $55 миллионов.

