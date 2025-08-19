15:40
Происшествия

Российская альпинистка уже семь дней не может спуститься с пика Победы

Российская альпинистка уже семь дней не может спуститься с пика Победы. Женщина сломала ногу, застряла на высоте 7 тысяч метров без еды и неделю ждет помощи, сообщает Telegram-канал Mash.

из соцсетей Натальи Наговициной
Фото из соцсетей Натальи Наговициной

По его данным, 47-летняя Наталья Наговицина получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в базовый лагерь. На следующий день ее попытались эвакуировать, но не смогли из-за плохой погоды. Альпинистке передали спальный мешок.

16 августа прилетела группа спасателей, но вертолет попал в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. Третья попытка спасательной операции запланирована на сегодня, 19 августа. Она состоится, если позволят погодные условия.

Telegram-канал также сообщает, что четыре года назад на пике Хан-Тенгри мужа Натальи парализовало — она оставалась с ним до самой смерти. Когда к ним прибыли спасатели, то они смогли эвакуировать только женщину. Спасти супруга не удалось, позже он погиб.

Напомним, 16 августа вертолет Минобороны совершил жесткую посадку в районе пика Победы.

В ведомстве отмечали, что при спуске с вершины гражданин Германии и гражданин России получили травмы, еще один человек — гражданин Италии — погиб. Для их эвакуации был направлен вертолет (бортовой номер 205). Из-за сложных погодных условий геликоптер совершил жесткую посадку. На борту находились экипаж и шесть спасателей, некоторые из них получили травмы.

Для спасательных работ вызвали другой вертолет — Ми-17ВМ. Пострадавшие были доставлены в аэропорт Каракола, откуда их направили в больницу. Кроме того, 13 спасателей перевезли с площадки Түндүк Энильчек в лагерь «Чар-Кудук».

Состояние всех спасенных оценивалось как удовлетворительное.

Специалисты устанавливают причины происшествия с вертолетом.

Об альпинистке из РФ, оставшейся на горе, Минобороны не сообщало.

 
