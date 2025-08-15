19:03
Происшествия

Борьба с ОПГ. Правоохранители взялись за карманников, задержан главарь банды

Государственный комитет национальной безопасности совместно с органами внутренних дел провел мероприятия в отношении членов банды воров-карманников, которая на протяжении многих лет осуществляла свою преступную деятельность на территории рынков Бишкека.

Как сообщили в пресс-центре ГКНБ, выявлены факты систематического грабежа и кражи со стороны главаря банды Э.Э.Э., 1994 года рождения. Отмечается, что он был ранее судим, является «смотрящим» за крупными рынками столицы и активно поддерживает и распространяет криминальную идеологию, состоит на учете как член ОПГ Камчи Кольбаева.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении других членов банды проведены профилактические мероприятия.

В ГКНБ добавили, что сохраняется высокий уровень преступности среди низшего звена преступной иерархии, в котором состоят карманники, «щипачи» и лица, совершающие мелкие кражи. Уточняется, что большую часть данной категории лиц составляют представители молодежи, вовлеченные в ОПГ.
