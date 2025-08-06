В КР по итогам рейда «Тяжелый груз» водители оштрафованы на 82,7 миллиона сомов

В ходе рейдов по проверке тяжеловесных грузовых автомобилей выписано штрафов на общую сумму 82 миллиона 753 тысячи 500 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

По данным ведомства, с 23 июля 2025 года в Кыргызстане регулярно проводится рейд «Опасный груз» и «Тяжелый груз». Эти меры связаны с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей, которые приводят к человеческим жертвам.

Отмечается, что особое внимание уделяется транспортным средствам, перевозящим горюче-смазочные материалы, взрывчатые вещества, сжатые газы, быстро воспламеняющиеся, токсичные, радиоактивные и другие опасные вещества.

В ГУОБДД добавили, что рейды по проверке автомобилей с тяжелыми и опасными грузами будут продолжены.