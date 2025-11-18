В Бишкеке водитель пострадал в ДТП из-за подрядчика

В Бишкеке произошло ДТП на улице Шабдана Баатыра. Об этом сообщили в УПСМ столицы.

По данным милиции, около 20.30 водитель грузового автомобиля Hovo 23-летний Т.Д.Р. двигался в западном направлении и столкнулся с ехавшим впереди Subaru Forester под управлением 44-летнего С.Н.Э. В результате удара водитель Subaru получил перелом правой руки.

При осмотре места происшествия установлено, что на участке дороги строительная компания ОсОО «Технотоп» проводила асфальтные работы. Вместо предусмотренных дорожных знаков сотрудники фирмы оставили на проезжей части бетонное препятствие без соответствующего предупреждающего обозначения.

За допущенные нарушения отдел дорожного надзора составил протоколы на общую сумму 75 тысяч сомов.

В УПСМ напомнили, что все строительные и подрядные организации обязаны устанавливать официальные дорожные знаки, ограждения и средства визуального предупреждения в ходе работ. Несоблюдение требований создает угрозу безопасности участников движения и влечет ответственность по закону.