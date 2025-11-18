15:17
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Происшествия

В Бишкеке водитель пострадал в ДТП из-за подрядчика

В Бишкеке произошло ДТП на улице Шабдана Баатыра. Об этом сообщили в УПСМ столицы.

По данным милиции, около 20.30 водитель грузового автомобиля Hovo 23-летний Т.Д.Р. двигался в западном направлении и столкнулся с ехавшим впереди Subaru Forester под управлением 44-летнего С.Н.Э. В результате удара водитель Subaru получил перелом правой руки.

При осмотре места происшествия установлено, что на участке дороги строительная компания ОсОО «Технотоп» проводила асфальтные работы. Вместо предусмотренных дорожных знаков сотрудники фирмы оставили на проезжей части бетонное препятствие без соответствующего предупреждающего обозначения.

За допущенные нарушения отдел дорожного надзора составил протоколы на общую сумму 75 тысяч сомов.

В УПСМ напомнили, что все строительные и подрядные организации обязаны устанавливать официальные дорожные знаки, ограждения и средства визуального предупреждения в ходе работ. Несоблюдение требований создает угрозу безопасности участников движения и влечет ответственность по закону. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351331/
просмотров: 490
Версия для печати
Материалы по теме
В Саудовской Аравии в сгоревшем автобусе погибли 42 паломника
В городе Ош 12-летний подросток пострадал в ДТП
Лобовое столкновение на Иссык-Куле: 27-летний водитель погиб на месте
Врач-кыргызстанец погиб в ДТП, произошедшем в Тюмени
В Хабаровске кыргызстанец стал виновником ДТП: пострадали четыре человека
Легкие травмы при ДТП перестанут включать в основную статистику
В Кыргызстане планируют ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом
Более 100 детей в год погибают на дорогах в Кыргызстане
В Бишкеке опорный столб упал на легковой автомобиль
В селе Кок-Жар машина скорой помощи насмерть сбила пешехода
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело
В&nbsp;Кыргызстане выявлена схема поставки просроченных продуктов в&nbsp;воинские части В Кыргызстане выявлена схема поставки просроченных продуктов в воинские части
Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в&nbsp;России Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в России
Драка водителей. По&nbsp;подозрению в&nbsp;хулиганстве задержаны 16&nbsp;человек Драка водителей. По подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
18 ноября, вторник
15:12
АБР выделит Кыргызстану и Таджикистану $56,4 миллиона для ликвидации ЧС АБР выделит Кыргызстану и Таджикистану $56,4 миллиона д...
14:52
Снос музыкального училища имени Куренкеева накрыл центр Бишкека облаком пыли
14:37
«Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
14:33
В Бишкеке водитель пострадал в ДТП из-за подрядчика
14:29
Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке