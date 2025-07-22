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Общество

Рейды по выявлению правонарушений среди подростков провели в Бишкеке

В Первомайском районе Бишкека прошли очередные профилактические рейды по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждению их вовлечения в трудовую деятельность и нахождению на улице в ночное время без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По ее данным, рейды проходили в дневное и ночное время на рынках «Кудайберген», «Сары-Өзөн», «Азиз», в жилмассивах Көлмө и Пригород, а также в центре города, включая центральную площадь «Ала-Тоо».

Днем выявлены 11 несовершеннолетних, занятых трудом на рынках. Ночью — 28 детей, находившихся без сопровождения взрослых. Из них 23 переданы родителям, 5 доставлены в Центр поддержки несовершеннолетних.

Со всеми детьми и их законными представителями проведены профилактические беседы, составлены акты и направлены материалы в органы по месту жительства для дальнейшей работы.

Администрация района напоминает, что безопасность детей — приоритет, и призывает родителей к усиленному контролю за их досугом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337025/
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