Рейды по выявлению правонарушений среди подростков провели в Бишкеке

В Первомайском районе Бишкека прошли очередные профилактические рейды по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждению их вовлечения в трудовую деятельность и нахождению на улице в ночное время без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По ее данным, рейды проходили в дневное и ночное время на рынках «Кудайберген», «Сары-Өзөн», «Азиз», в жилмассивах Көлмө и Пригород, а также в центре города, включая центральную площадь «Ала-Тоо».

Днем выявлены 11 несовершеннолетних, занятых трудом на рынках. Ночью — 28 детей, находившихся без сопровождения взрослых. Из них 23 переданы родителям, 5 доставлены в Центр поддержки несовершеннолетних.

Со всеми детьми и их законными представителями проведены профилактические беседы, составлены акты и направлены материалы в органы по месту жительства для дальнейшей работы.

Администрация района напоминает, что безопасность детей — приоритет, и призывает родителей к усиленному контролю за их досугом.