Рейды в Бишкеке: мэрия выписала штрафы 50 дальнобойщикам

В Бишкеке продолжаются ежедневные проверки грузового транспорта. За 21 и 22 июля муниципальная инспекция зафиксировала 50 нарушений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Водители управляли грузовиками массой свыше 18 тонн при температуре воздуха выше +28 градусов, несмотря на временный запрет.

Инспекторы оформили 50 протоколов на общую сумму 377 тысяч сомов. Из них 39 нарушителей привлекли по части 1 статьи 434 Кодекса о правонарушениях, их штраф составил 147 тысяч сомов. Остальные 11 протоколов выписали по части 4 статьи 181, что обошлось в 230 тысяч сомов.

Напомним, в целях обеспечения дорожной безопасности, сохранения качества дорог и продления срока их эксплуатации столичный муниципалитет до 1 октября с 7.00 до 21.00 ввел временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых машин по улицам города.