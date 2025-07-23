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Общество

Рейды в Бишкеке: мэрия выписала штрафы 50 дальнобойщикам

В Бишкеке продолжаются ежедневные проверки грузового транспорта. За 21 и 22 июля муниципальная инспекция зафиксировала 50 нарушений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Водители управляли грузовиками массой свыше 18 тонн при температуре воздуха выше +28 градусов, несмотря на временный запрет.

Инспекторы оформили 50 протоколов на общую сумму 377 тысяч сомов. Из них 39 нарушителей привлекли по части 1 статьи 434 Кодекса о правонарушениях, их штраф составил 147 тысяч сомов. Остальные 11 протоколов выписали по части 4 статьи 181, что обошлось в 230 тысяч сомов.

Напомним, в целях обеспечения дорожной безопасности, сохранения качества дорог и продления срока их эксплуатации столичный муниципалитет до 1 октября с 7.00 до 21.00 ввел временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых машин по улицам города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337274/
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