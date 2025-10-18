На улице 7 апреля в Бишкеке перевернулся грузовик. Видео появилось в социальных сетях.

Как сообщили 24.kg в УПСМ Бишкека, грузовиком управлял 22-летний водитель. По предварительным данным, грузовик, двигаясь по улице 7 Апреля в северном направлении – напротив микрорайона «Улан-2», из-за отказа тормозной системы съехал с дороги, врезался в деревья и опрокинулся.

В результате ДТП пострадавших нет — все живы, и никто серьезных травм не получил.

Транспортное средство эвакуировали на штрафную стоянку, по факту происшествия ведется разбирательство.

