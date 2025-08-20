23:05
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Происшествия

В Кыргызстане водители грузовиков оштрафованы почти на 98 миллионов сомов

По итогам проверки транспортных средств, перевозящих тяжелые и опасные грузы, наложено штрафов на общую сумму 97 миллионов 973 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Отмечается, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и опасные грузы, которые приводят к человеческим жертвам. Также фиксируются случаи, когда большегрузные автомобили передвигаются по городу, загрязняя и разрушая основные дороги.

Для предотвращения ДТП и нарушений правил дорожного движения с 13 августа ГУОБДД проводит рейды «Опасный груз» и «Тяжеловесный груз» в отношении транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и опасные грузы: горюче-смазочные материалы, взрывчатые вещества, сжатые, сжиженные, легковоспламеняющиеся, ядовитые, радиоактивные и другие вещества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340392/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
В аварии напротив администрации президента в Бишкеке погиб мужчина
В жилмассиве «Ак-Ордо» столкнулись внедорожник и грузовик. Водители в больнице
Столкновение тепловоза с грузовиком на участке Кант — Ивановка. Пострадавших нет
ДТП в Египте: МИД не подтвердил информацию о пострадавших из Кыргызстана
В Иссык-Атинском районе поезд столкнулся с КамАЗом на переезде
В Египте в ДТП с автобусом пострадали туристы из России, Украины и Кыргызстана
Институт акыйкатчи добился привлечения к ответственности виновника ДТП
В Боомском ущелье люди остались запертыми в маршрутке. Им помогли патрульные
В КР по итогам рейда «Тяжелый груз» водители оштрафованы на 82,7 миллиона сомов
Два автобуса столкнулись на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова в Бишкеке
Популярные новости
Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова
Самолет из&nbsp;Москвы прилетел в&nbsp;Ош, но&nbsp;улетел назад из-за неполадок судна Самолет из Москвы прилетел в Ош, но улетел назад из-за неполадок судна
На&nbsp;пляже Иссык-Куля у&nbsp;женщины украли кольца и&nbsp;телефон. Милиция помогла вернуть На пляже Иссык-Куля у женщины украли кольца и телефон. Милиция помогла вернуть
Снос в&nbsp;жилмассиве &laquo;Кок-Жар&raquo;. Активист Бекназар Айталиев арестован до&nbsp;октября Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активист Бекназар Айталиев арестован до октября
Бизнес
Онлайн-переводы в&nbsp;Турцию&nbsp;&mdash; в&nbsp;пару кликов через MBANK Онлайн-переводы в Турцию — в пару кликов через MBANK
&laquo;Банк Компаньон&raquo; предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram «Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
20 августа, среда
23:03
В Израиле одобрили проект по строительству поселений на Западном берегу Иордана В Израиле одобрили проект по строительству поселений на...
22:44
Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет
22:31
В Кыргызстане водители грузовиков оштрафованы почти на 98 миллионов сомов
22:19
Режим, питание, физкультура — медики о правильной подготовке детей к школе
22:00
Чудаки парковки. Водители в Бишкеке оставляют свои авто на тротуарах