В Кыргызстане водители грузовиков оштрафованы почти на 98 миллионов сомов

По итогам проверки транспортных средств, перевозящих тяжелые и опасные грузы, наложено штрафов на общую сумму 97 миллионов 973 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Отмечается, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и опасные грузы, которые приводят к человеческим жертвам. Также фиксируются случаи, когда большегрузные автомобили передвигаются по городу, загрязняя и разрушая основные дороги.

Для предотвращения ДТП и нарушений правил дорожного движения с 13 августа ГУОБДД проводит рейды «Опасный груз» и «Тяжеловесный груз» в отношении транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и опасные грузы: горюче-смазочные материалы, взрывчатые вещества, сжатые, сжиженные, легковоспламеняющиеся, ядовитые, радиоактивные и другие вещества.