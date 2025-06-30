Безопасность на воде: проводятся рейды с участием милиции и МЧС

В Аламединском районе 28-29 июня сотрудники отдела внутренних дел и МЧС организовали профилактические мероприятия у водоемов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

С отдыхающими провели беседы, где напомнили о правилах безопасного поведения у воды в разгар сезона. Им вручили памятки с рекомендациями. Сотрудники уделили особое внимание детям и гражданам, находящимся в алкогольном опьянении.

Также сегодня сотрудники МЧС по Иссык-Кульской области проследили за безопасностью на берегу озера и проинформировали отдыхающих о правилах безопасности, раздав памятки-инструкции.

Милиция и спасатели призывают граждан не оставлять детей без присмотра и быть бдительными.