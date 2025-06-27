В Бооме перевернулся грузовик со стройматериалами, водителя спасли

На автодороге в Боомском ущелье перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший строительные материалы. Водитель оказался зажат в кабине, получив серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Фото пресс-службы МЧС

По ее данным, у мужчины перелом руки и повреждена нога.

Уточняется, что спасатели стали свидетелями ЧП и сразу позвонили на экстренный номер 112, оперативно задействовав спасательное подразделение МЧС, скорую медицинскую помощь и сотрудников МВД. До прибытия экстренных служб они оказали первую медицинскую и психологическую помощь пострадавшему.

Медики доставили водителя в ближайшую больницу для дальнейшего обследования и лечения.