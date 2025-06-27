10:13
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Бооме перевернулся грузовик со стройматериалами, водителя спасли

На автодороге в Боомском ущелье перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший строительные материалы. Водитель оказался зажат в кабине, получив серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

По ее данным, у мужчины перелом руки и повреждена нога.

Уточняется, что спасатели стали свидетелями ЧП и сразу позвонили на экстренный номер 112, оперативно задействовав спасательное подразделение МЧС, скорую медицинскую помощь и сотрудников МВД. До прибытия экстренных служб они оказали первую медицинскую и психологическую помощь пострадавшему.

Медики доставили водителя в ближайшую больницу для дальнейшего обследования и лечения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334366/
просмотров: 948
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин утвердил новые правила выдачи международных разрешений автоперевозчикам
В Бишкеке склад с напитками из Алматы создает пробки на улицах Кулиева и Фучика
Горожане жалуются на водителей грузовиков, которые ночуют на улице Кулиева
На руднике «Кумтор» тестируют восстановленные шины для карьерных самосвалов
В Боомском ущелье с 12 мая начнут спуск опасных камней, движение ограничат
В селе Александровка грузовики перекрывают дорогу в школу
В Боомском ущелье будут проведены работы по спуску камней
ТНК «Шумкар» начала выпуск тяжелых грузовиков
Внимание, водители! В Бооме будет проводиться спуск камней
В Кыргызстане из-за сильной жары останавливают движение грузовых машин
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
ГКНБ выявил коррупционную схему в&nbsp;Национальной академии наук ГКНБ выявил коррупционную схему в Национальной академии наук
Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в&nbsp;церкви в&nbsp;Сирии Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в церкви в Сирии
Член ОПГ Тоха спрятал много оружия. Милиция нашла их&nbsp;при помощи металлоискателя Член ОПГ Тоха спрятал много оружия. Милиция нашла их при помощи металлоискателя
Бизнес
Получите 30&nbsp;процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в&nbsp;BakAi Получите 30 процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в BakAi
Bakai Bank поддержит космическое событие года&nbsp;&mdash; форум &laquo;Путь к&nbsp;бесконечности&raquo; Bakai Bank поддержит космическое событие года — форум «Путь к бесконечности»
Optima24 стало еще удобнее и&nbsp;безопаснее: обновление, созданное с&nbsp;заботой о&nbsp;вас Optima24 стало еще удобнее и безопаснее: обновление, созданное с заботой о вас
Бесплатный &laquo;Яндекс Плюс&raquo; в&nbsp;твоем тарифе&nbsp;&mdash; &laquo;Переходи на&nbsp;O! Комбо&raquo; Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — «Переходи на O! Комбо»
27 июня, пятница
10:13
Содействие трудоустройству кыргызстанцев в Корее окажет профильный институт Содействие трудоустройству кыргызстанцев в Корее окажет...
10:08
В Токмаке трое парней проникли в дом и вынесли крупную сумму денег
10:07
На оценку качества первичной медико-санитарной помощи потратят 3 миллиона сомов
10:02
Государству возвращен бывший автопарк с участком в Лейлеке
10:00
Американские горки на авторынке Кыргызстана: цены, скрытые факторы и прогноз