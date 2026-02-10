14:11
Власть

В КР сокращены сроки получения спецразрешений для тяжеловесных грузовиков

Кабинет министров утвердил изменения в ряд постановлений, регулирующих порядок движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам общего пользования. Документ направлен на защиту автодорог и создание более прозрачных условий работы для перевозчиков.

Корректировки внесены в постановление правительства № 454 от 8 августа 2011 года, которое определяет порядок выдачи специальных разрешений, требования к маршрутам и взимание сборов при превышении допустимых параметров.

Согласно документу:

  • проезд тяжелых и неразборных грузов разрешается только при наличии специального или многоразового разрешения, действительного для всех дорог общего пользования;
  • утверждение спецразрешений переводится полностью в электронный формат через систему «Тундук», сроки обработки сокращены до трех часов;
  • контроль веса на пунктах пропуска ЕАЭС будет вести уполномоченный орган в сфере таможни, данные автоматически направляются для оформления разрешения;
  • уточнены требования по документам: водитель обязан представить копии прав, техпаспорта, техосмотра и фото транспорта;
  • пересмотрены правила возмещения ущерба дорогам: движение транспорта с превышением массы запрещено до полной оплаты начисленного сбора.

Кроме того, обновлены нормы в правилах перевозки крупногабаритных грузов, включая обязательное согласование маршрутов с энергетическими и дорожными службами при высоте груза свыше 5 метров.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361299/
